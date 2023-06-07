Крис Бруссард: если «Майами» выиграет третью игру, они захватят контроль над серией
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Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард рассказал о том, что «Майами Хит» нужно выиграть третью игру финала плей-офф НБА с «Денвер Наггетс», чтобы можно было считать, что у них есть контроль над серией.
«Если «Майами» выиграет третью игру, они захватят контроль над серией. Сейчас у них контроля такого нет, хотя формально они и перехватили преимущество домашней площадки, выиграв игру в гостях. Если «Хит» возьмут третью игру, «Денвер» окажется в ситуации, где им необходимо будет выиграть четвёртую встречу, иначе серия будет закончена», — заявил Бруссард на шоу First Things First.
Проверь свои знания по разделу:
Третья игра финала пройдёт в Майами. Начало матча — 8 июня в 3:30 мск. Счёт серии — 1-1.
Меры от Майка Мэлоуна:
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