Калеб Мартин: Джимми Батлер суперзвезда, нам нравится играть с ним

Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин высказался об одноклубнике Джимми Батлере.

«Он просто говорит нам, в каких местах быть, и он планирует получить мяч именно там. Он делает большую работу, чтобы вовлечь всех. Он суперзвезда, супербескорыстный… Нам нравится играть с ним», – сказал Мартин на пресс-конференции.

Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Следующий матч финальной серии пройдёт в четверг, 8 июня, в Майами (США). Начало встречи — в 3:30 мск.