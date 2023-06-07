Калеб Мартин: Джимми Батлер суперзвезда, нам нравится играть с ним
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин высказался об одноклубнике Джимми Батлере.
«Он просто говорит нам, в каких местах быть, и он планирует получить мяч именно там. Он делает большую работу, чтобы вовлечь всех. Он суперзвезда, супербескорыстный… Нам нравится играть с ним», – сказал Мартин на пресс-конференции.
Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Следующий матч финальной серии пройдёт в четверг, 8 июня, в Майами (США). Начало встречи — в 3:30 мск.
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