Инсайдер назвал два варианта продолжения карьеры, над которыми сейчас думает Джеймс Харден

Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден пока не определился с местом продолжения карьеры и размышляет над тем, чтобы либо остаться в «Филадельфии Сиксерс», либо вернуться в «Хьюстон Рокетс», за который он выступал с 2012 по 2021 год. Об этом в The Ryen Russillo Podcast рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Я действительно думаю, что он разрывается между вариантами, чтобы всё-таки остаться в «Филадельфии» или всё-таки переехать в «Хьюстон» и вернуться домой. Там его корни и, конечно же, его семья», — сказал Войнаровски.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Филадельфии» может предложить 33-летнему баскетболисту максимально $ 210,1 млн на четыре года.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду: