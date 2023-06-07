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Кто станет победителем третьего матча серии «Денвер» — «Майами»?

Кто станет победителем третьего матча серии «Денвер» — «Майами»?
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Завтра, 8 июня, пройдёт третий матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 1-1.

Третий матч финала НБА. Ход событий:
Продолжение финала НБА! «Майами» и «Денвер» проведут третий матч при равном счёте. LIVE
Live
Продолжение финала НБА! «Майами» и «Денвер» проведут третий матч при равном счёте. LIVE

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Напомним, самым результативным игроком второго матча стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре подбора и десять передач.

Центровой Бэм Адебайо отметился 21 очком, девятью подборами и четырьмя передачами. Аналогичную статистику показал один из лидеров «Майами» Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.

Как прошёл второй матч «Денвер» — «Майами»:
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Live
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
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