Инсайдер: «Финикс» отчислит Криса Пола

Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс заявил, что «Финикс Санз» расстанется со звёздным защитником Крисом Полом в ближайшее межсезонье.

«Финикс Санз» уведомил звезду Криса Пола, что отчислит его, что сделает будущего члена Зала славы одним из лучших свободных агентов в межсезонье. Об этот сообщают источники в лиге», — написал Хайнс в своём «твиттере».

«Финикс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в серии второго раунда текущего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. На счету Пола семь матчей в плей-офф, в которых он набирал 12,4 очка, делал 5 подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.

Накануне «Финикс» официально объявил о назначении бывшего наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля на пост главного тренера.