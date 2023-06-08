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Джамал Маррей: Йокич — особенный игрок, долго могу перечислять его качества

Джамал Маррей: Йокич — особенный игрок, долго могу перечислять его качества
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей комплиментарно высказался о своём партнёре по команде, звёздном центровом Николе Йокиче, ответив его критикам.

«Йокич играет так, что всем кажется, будто это очень просто. Он забрал 21 подбор, а все говорят, что он не умеет прыгать. Набрал 32 очка, а все говорят, что он не хочет играть в атаке. У него всё выглядит очень легко. Креативность, передачи не глядя, баскетбольной IQ, я могу долго перечислять его качества. Это особенный игрок», — сказал Маррей на пресс-конференции.

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В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» одержал победу со счётом 109:94. После трёх игр «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртый матч состоится 10 июня на площадке «Майами».

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