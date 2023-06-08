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Крис Пол может перейти в «Лейкерс» или «Клипперс» в случае отчисления из «Финикса»

Крис Пол может перейти в «Лейкерс» или «Клипперс» в случае отчисления из «Финикса»
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ранее сообщалось, что «Финикс» уже уведомил Пола о предстоящем отчислении из команды.

«Мне сказали, что Крис Пол и его представители намерены получить ответ о своём будущем до 28 июня. Они хотят знать, станет ли он свободным агентом в межсезонье. Тогда Пол будет очень востребован, особенно для двух команд — «Лейкерс» и «Клипперс». У Криса всё ещё есть дом в Лос-Анджелесе, где он бывает в межсезонье», — сообщил Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Варианты для Пола?
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Крис Пол выступает за «Финикс» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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