Пирс рассказал о проигранных ставках на «Майами» в третьем матче финальной серии

Бывший баскетболист, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс признался, что сделал две ставки на «Майами Хит» перед третьим матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс». «Денвер» одержал гостевую победу в третьем матче со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1.
«Я сейчас не слишком хорошо отношусь к этой игре. Сегодня вечером я сделал пару ставок на «Майами Хит», а «Денвер» оторвался на 16 очков в четвёртой четверти. Мне придется отыгрывать это обратно за столом для игры в блэкджек. Я не уверен в двух своих ставках. Похоже, «Денвер» добьётся результата», — сказал Пирс, комментируя игру вместе с бывшим партнёром по «Бостон Селтикс» Кевином Гарнеттом в эфире Showtime.
Многие зрители трансляции посчитали, что Пол Пирс находился в эфире в нетрезвом состоянии.
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