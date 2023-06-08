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Таунс: «Денвер» напоминает «Сан-Антонио Спёрс» старой школы своей командной химией

Таунс: «Денвер» напоминает «Сан-Антонио Спёрс» старой школы своей командной химией
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Звезда «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о лидерах «Денвер Наггетс»: центровом Николе Йокиче и разыгрывающем Джамале Маррее.

«Они похожи на «Сан-Антонио Спёрс» старой школы и просто продолжают удивлять.

Они долгое время вместе. Вот почему у них такая хорошая командная «химия». У каждой команды, выигрывавшей чемпионаты, была стабильность, которая позволяла им всем действовать как единый организм на протяжении всего чемпионата», — приводит слова Таунса HeatNation со ссылкой на ESPN.

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В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (109:94, 2-1 в серии) Йокич и Маррей оформили трипл-даблы. На счету Йокича 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. В активе Маррея 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

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