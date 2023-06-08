Дэмьен Лиллард: думаю, что останусь в «Портленде» — мы должны достроить то, что начали

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о возможном переходе в «Майами Хит». Ранее баскетболист заявил, что в случае его обмена «Майами» был бы очевидным желаемым вариантом.
«Честно говоря, я думаю, что останусь в «Портленде». Мы должны закончить строительство того, что начали, и этим всё сказано. Если «Майами» выиграет чемпионат, то я точно не перейду туда», — рассказал Лиллард на шоу The Last Stand.
Лиллард выступает за «Портленд» с того момента, как начал карьеру в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что ему нравятся и город, и клуб, и он не хочет менять команду.
Недавно Лиллард вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул.
- 8 июня 2023
-
20:53
-
20:35
-
20:07
-
19:44
-
19:09
-
18:46
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:57
-
17:32
-
16:48
-
16:00
-
15:10
-
14:10
-
13:27
-
13:05
-
12:12
-
11:29
-
11:16
-
10:38
-
10:21
-
10:16
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
09:33
-
09:17
-
06:54
-
06:02
-
04:54
-
04:51
-
01:42
-
00:56
-
00:24