Дэмьен Лиллард: думаю, что останусь в «Портленде» — мы должны достроить то, что начали

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о возможном переходе в «Майами Хит». Ранее баскетболист заявил, что в случае его обмена «Майами» был бы очевидным желаемым вариантом.

«Честно говоря, я думаю, что останусь в «Портленде». Мы должны закончить строительство того, что начали, и этим всё сказано. Если «Майами» выиграет чемпионат, то я точно не перейду туда», — рассказал Лиллард на шоу The Last Stand.

Лиллард выступает за «Портленд» с того момента, как начал карьеру в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что ему нравятся и город, и клуб, и он не хочет менять команду.

Недавно Лиллард вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул.