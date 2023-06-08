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Инсайдер The Athletic: «Голден Стэйт» постарается сохранить костяк команды ещё на сезон

Инсайдер The Athletic: «Голден Стэйт» постарается сохранить костяк команды ещё на сезон
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Журналист The Athletic Тим Каваками выразил мнение, что главной задачей «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее межсезонье станет сохранение костяка команды.

«Я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет то, что «Голден Стэйт Уорриорз» сохранит большую часть текущего состава команды как минимум ещё на один сезон. Это то, чего хочет Карри. Его мнение в этом вопросе имеет значение», — написал Каваками в своей колонке для The Athletic.

Форвард Дрэймонд Грин может стать ограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона.

«Голден Стэйт» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022. В текущем сезоне команда вылетела во втором раунде плей-офф, уступив «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинальной серии Западной конференции со счётом 2-4.

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