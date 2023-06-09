Йокич: в моих словах есть цель, никогда не буду говорить просто так

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал свою речь в раздевалке команды после поражения во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит». Ранее партнёры серба заявили, что его слова помогли команде одержать победу в третьем матче (109:94, 2-1 в серии).

«Честно говоря, я не помню, что я говорил. Так что, если я что-то и говорил, то не помню, что именно. Возможно, в тот момент это были просто мои эмоции. Z не помню. Может быть, они просто все сумасшедшие. Но я думаю, что я нормальный. Когда я что-то говорю, это не значит, что я пытаюсь казаться разговорчивым. В этом есть цель. Когда я что-то увижу, я скажу об этом. Я никогда не собираюсь говорить просто так, чтобы поговорить», — приводит слова Йокича Bleacher Report.