Джимми Батлер – о Тайлере Хирроу: когда он вернётся, то будет лучше, чем когда-либо

Звезда «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, что наблюдает за ходом восстановления партнёра по команде Тайлера Хирроу после травмы. Последний может вернуться на паркет по ходу финальной серии НБА с «Денвер Наггетс», в которой клуб из Флориды пока уступает со счётом 1-2.

«Очевидно, что он был великолепен в том, что мы делали в течение всего года. Но я думаю, что он находится в приподнятом расположении духа. Он делает всё возможное, чтобы вернуться и помочь. Я не знаю, где он находится в этом процессе, но я вижу, что он работает.

Я вижу, как он улыбается. Я вижу, что он находится рядом с ребятами, что хорошо для него и даже лучше для нас. Мы хотим, чтобы он играл с нами. У нас всегда было и будет это желание. Когда будет готов, он вернётся, и будет лучше, чем когда-либо», — приводит ESPN слова Батлера.

Хирроу получил перелом руки во время первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс».