Дэмьен Лиллард рассказал о важности наличия ветеранов в команде

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, какое правило ввёл бы в лигу, если бы стал комиссионером.

«Если бы я был комиссионером, то сделал бы так, что командам нужно было бы обязательно иметь двух ветеранов. Настоящих ветеранов, типа Хаслема в «Майами». Он может играть, если они захотят, но главное — он настоящий лидер, которого уважают. Прототип отца в команде.

Это очень важно, потому что каждый год в лиге появляется много молодых ребят, которые только что получили кучу денег. Такая ситуация приводит к тому, что игроки попадают в проблемные ситуации. Родители не всегда будут рядом. Поэтому важно, чтобы рядом были люди, которые исполняли бы менторские функции», — заявил Лиллард на подкасте The Last Stand.