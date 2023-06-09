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Источник: «Сан-Антонио» будет претендовать на Криса Пола, если его отчислят из «Финикса»

Источник: «Сан-Антонио» будет претендовать на Криса Пола, если его отчислят из «Финикса»
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«Сан-Антонио Спёрс» является ещё одним претендентом на звёздного защитника «Финикс Санз» Криса Пола, сообщил журналист Кевин О'Коннор в своих социальных сетях.

По информации источника, «Спёрс» могут включиться в борьбу за игрока, если Пол будет отчислен из «Финикса», о чём ранее уже сообщалось. Кроме того, на Пола будут претендовать «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Статистические факты:
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Крис Пол в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл 59 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 13,9 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,9 результативной передачи.

В плей-офф у Пола семь игр. В них он набирал 12,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 7,4 передачи в среднем за игру.

Просто мысли:
Опять менять прописку? Куда может перейти Крис Пол
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Опять менять прописку? Куда может перейти Крис Пол
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