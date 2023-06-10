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Джамал Маррей установил уникальное достижение в играх финала НБА

Джамал Маррей установил уникальное достижение в играх финала НБА
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в четвёртом матче финальной серии с «Майами Хит» оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 результативных передач. Тем самым Маррей стал первым в истории баскетболистом, который сделал 10+ передач в первых четырёх финальных встречах в карьере.

26-летний канадец отлично проводит свой первый финал. За четыре матча он в среднем набирает 23,3 очка, делает 10,5 передачи и 5,8 подбора.

Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
Близки к чемпионству как никогда! «Денвер» второй раз подряд обыграл «Майами»
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Близки к чемпионству как никогда! «Денвер» второй раз подряд обыграл «Майами»

Четвёртый матч финала, проходивший в Майами, закончился победой для «Денвера» со счётом 108:95. Тем самым, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс». Следующая игра пройдёт в Денвере и начнётся 13 июня в 3:30 мск. Команда из Колорадо находится в шаге от первого в истории организации чемпионства.

Другое достижение Маррея:
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