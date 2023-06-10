Джамал Маррей установил уникальное достижение в играх финала НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в четвёртом матче финальной серии с «Майами Хит» оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 результативных передач. Тем самым Маррей стал первым в истории баскетболистом, который сделал 10+ передач в первых четырёх финальных встречах в карьере.

26-летний канадец отлично проводит свой первый финал. За четыре матча он в среднем набирает 23,3 очка, делает 10,5 передачи и 5,8 подбора.

Четвёртый матч финала, проходивший в Майами, закончился победой для «Денвера» со счётом 108:95. Тем самым, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс». Следующая игра пройдёт в Денвере и начнётся 13 июня в 3:30 мск. Команда из Колорадо находится в шаге от первого в истории организации чемпионства.