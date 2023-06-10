Джимми Батлер: такова реальность, теперь мы должны выиграть три игры подряд
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Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал второе подряд поражение в финальной серии с «Денвер Наггетс».
«Мы верим друг в друга, а также в самих себя как личностей. Мы проходили через тяжёлые испытания весь сезон, в том числе и в плей-офф. Теперь настало время самого тяжёлого препятствия. Так что да, мы находимся в этой позиции. Такова реальность, теперь мы должны выиграть три игры подряд», — заявил Батлер на послематчевой пресс-конференции.
Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
В четвёртом матче серии «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 108:95. Таким образом, «Наггетс» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от первого в истории организации чемпионского титула. Следующая игра пройдёт 13 июня в Денвере. Начало встречи — в 3:30 мск.
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