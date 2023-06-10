Эрик Споэльстра — о Месси в «Интер Майами»: надеюсь, смогу сводить сыновей на игры

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал переход звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Это очень интересно. Два моих сына только начинают увлекаться футболом. Надеюсь, я смогу получить билет и сводить их на некоторые игры», — приводит слова Споэльстры Clutch Points.

Напомним, 7 июня стало известно, что Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». Прежде чем принять предложение «Интера», семикратный обладатель «Золотого мяча» отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.