Мэлоун — об игре без Йокича: скамейка проделала хорошую работу, парни отлично защищались

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал игру своей команды в четвёртой четверти четвёртого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» после удаления сербского центрового Николы Йокича.

«Уже четыре раунда — с «Миннесотой», «Финиксом», «Лейкерс» и теперь с «Майами» — наша скамейка проделывала действительно хорошую работу. Весь сезон моменты, когда Никола отсутствовал, были похожи на игру в кости. Иногда ты закрываешь глаза, глядя на игру.

Наша атака смотрелась не так здорово, как с Николой, но когда пять парней выходят и отлично защищаются — это ключ к хорошей игре всей команды», — приводит слова Мэлоуна ESPN US.

«Денвер» одержал победу в четвёртом матче со счётом 108:95 (счёт в серии 3-1).