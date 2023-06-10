Мэлоун — об игре без Йокича: скамейка проделала хорошую работу, парни отлично защищались
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал игру своей команды в четвёртой четверти четвёртого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» после удаления сербского центрового Николы Йокича.
«Уже четыре раунда — с «Миннесотой», «Финиксом», «Лейкерс» и теперь с «Майами» — наша скамейка проделывала действительно хорошую работу. Весь сезон моменты, когда Никола отсутствовал, были похожи на игру в кости. Иногда ты закрываешь глаза, глядя на игру.
Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
Наша атака смотрелась не так здорово, как с Николой, но когда пять парней выходят и отлично защищаются — это ключ к хорошей игре всей команды», — приводит слова Мэлоуна ESPN US.
«Денвер» одержал победу в четвёртом матче со счётом 108:95 (счёт в серии 3-1).
Почтение Аарону Гордону:
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