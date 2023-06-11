Сэм Митчелл: Адебайо должен быть агрессивен, должен пытаться сам набирать очки

Экс-игрок и тренерНБА Сэм Митчелл рассказал о разнице в атакующих навыках между игроками «Майами Хит» и «Денвер Майами».
«Вот в чём разница. Когда Йокич раздаёт свои пасы, его передачи доходят до игроков, которые умеют набирать очки. Когда передачи выполняет Бэм Адебайо — он пасует на ребят, на которых у него есть только надежда, что они удачно исполнят свою попытку. У Бэма есть только Джимми Батлер. А у Йокича есть и Гордон, и Маррей, и прочие.
Именно поэтому Адебайо не может играть также как Йокич. Сам Эдрис должен быть агрессивен и пытаться сам набирать очки. Даже во время проигранных матчей, пусть у него будет статистика 8 заброшенных бросков из 25 попыток или что-то похожее. Это единственный выход для «Хит»», — сказал Митчелл на шоу NBA TV.
- 11 июня 2023
-
11:39
-
11:00
-
10:30
-
10:13
-
09:35
-
07:55
-
06:56
-
06:48
-
05:40
-
04:28
-
03:20
-
03:06
-
02:43
-
01:21
-
00:08
- 10 июня 2023
-
22:59
-
21:56
-
20:54
-
20:30
-
19:53
-
18:52
-
18:09
-
17:51
-
16:59
-
16:33
-
15:31
-
15:19
-
14:53
-
14:33
-
14:13
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:25
-
13:04