Сэм Митчелл: Адебайо должен быть агрессивен, должен пытаться сам набирать очки

Экс-игрок и тренерНБА Сэм Митчелл рассказал о разнице в атакующих навыках между игроками «Майами Хит» и «Денвер Майами».

«Вот в чём разница. Когда Йокич раздаёт свои пасы, его передачи доходят до игроков, которые умеют набирать очки. Когда передачи выполняет Бэм Адебайо — он пасует на ребят, на которых у него есть только надежда, что они удачно исполнят свою попытку. У Бэма есть только Джимми Батлер. А у Йокича есть и Гордон, и Маррей, и прочие.

Именно поэтому Адебайо не может играть также как Йокич. Сам Эдрис должен быть агрессивен и пытаться сам набирать очки. Даже во время проигранных матчей, пусть у него будет статистика 8 заброшенных бросков из 25 попыток или что-то похожее. Это единственный выход для «Хит»», — сказал Митчелл на шоу NBA TV.