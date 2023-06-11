Кирилл Попов покинул «Парму»

Центровой «Пармы-Пари» Кирилл Попов покинул команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В нынешнем сезоне Попов принял участие в 29 играх команды, в которых в среднем набирал 2,5 очка, делал 1,5 подбора и 0,1 передачи за семь минут игрового времени.

Пермский клуб принял решение воспользоваться опцией выхода из контракта 25-летнего центрового.

Попов продолжит карьеру в команде Темп-СУЗМ-УГМК. Клуб из Ревды будет фаворитом Суперлиги. Ранее эту команду пополнил баскетболист Михаил Карпачев.