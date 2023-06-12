Паоло Банкеро: хочу помочь «Мэджик» оказаться в плей-офф, а затем — в финале НБА

Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро рассказал о своих целях на предстоящие сезоны Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Собираюсь стать лучшим двусторонним игроком, развивая каждую часть своей игры и добавляя что-то новое, стать лидером. Намерен помочь команде побеждать и наконец оказаться в плей-офф, а затем — в финале НБА», — цитирует Банкеро Clutch Sports.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 29,8.

Напомним, Банкеро был признан новичком года по итогам сезона-2022/2023. «Орландо» занял 13-е место в Восточной конференции с 34 победами при 48 поражениях и не смог побороться за попадание в плей-офф.