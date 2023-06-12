Майк Мэлоун рассказал о стратегии «Денвера», которая принесла им успех
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о стратегии команды, которая позволила ей выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в нынешнем розыгрыше плей-офф.
«Наш путь — это терпение, хороший выбор игроков, их развитие и добавление ко всему этому нужных элементов. Некоторые команды хотят заложить своё будущее и попытаться заполучить надёжного игрока, звезду. А у нас никогда не было спешки», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.
Чемпионство близко:
В четвёртом матче серии «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 108:95. Таким образом, «Наггетс» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от первого в истории организации чемпионского титула. Следующая игра пройдёт 13 июня в Денвере. Начало встречи — в 3:30 мск.
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