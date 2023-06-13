«Денвер» — лидер текущего плей-офф НБА по показателю Net Rating
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Баскетболисты «Денвер Наггетс» являются лидерами нынешнего розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по показателю Net Rating. Об этом сообщает портал NBA University.
Отметим, что Net Rating — это разница между количеством очков на 100 владений, которая забивает атака и пропускает защита. Показатель «Денвера» составляет «+8,2» — лучший среди команд-участников плей-офф.
Проверь свои знания по разделу:
На втором и третьем местах расположились «Бостон Селтикс» («+3,2») и «Лос-Анджелес Лейкерс» («+2,4»). Замыкают пятёрку лучших «Майами Хит» («+2,2») и «Нью-Йорк Никс» («0»).
Напомним, пятый матч финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» пройдёт сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 3:30 по мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Наггетс».
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