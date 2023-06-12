Оформит ли Никола Йокич трипл-дабл в пятом матче с «Майами»?

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич последний раз оформлял трипл-дабл 8 июня — по итогам третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит». Тогда у него было 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 44 минуты, проведённые на площадке.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предположить, оформит ли сербский баскетболист «10+10+10» в пятой игре серии.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний центровой принял участие в 19 матчах, в среднем набирая 30,1 очка, делая 13,3 подбора и 9,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 46,6.
Напомним, пятый матч серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» пройдёт сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 3:30 по мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Наггетс».
- 12 июня 2023
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