Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайлер Хирроу сыграет в пятом матче финала НБА с «Денвером»

Тайлер Хирроу сыграет в пятом матче финала НБА с «Денвером»
Комментарии

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу примет участие в пятом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф. Пятый матч финальной серии НБА пройдёт в ночь на 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск.

Пятый матч финала НБА. Ход событий:
Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE
Live
Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE

В минувшем регулярном сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 67 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 37,8.

Похождения Болла:
Футбол, кроссовки и хейт. Ламело Болл залечил травму и колесит по Европе
Видео
Футбол, кроссовки и хейт. Ламело Болл залечил травму и колесит по Европе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023