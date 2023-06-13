Тайлер Хирроу сыграет в пятом матче финала НБА с «Денвером»
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу примет участие в пятом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф. Пятый матч финальной серии НБА пройдёт в ночь на 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск.
Пятый матч финала НБА. Ход событий:
В минувшем регулярном сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 67 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 37,8.
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