Стивен Эй Смит: «Портленд», выпускай давай Лилларда из тюрьмы!

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что руководству «Майами Хит» в межсезонье в случае поражения в финальной серии от «Денвер Наггетс» следует побороться за звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Дэмьен Лиллард — очень лёгкий выбор. У него осталось около шести лет. «Портленд», выпускай давай его из тюрьмы! Позвольте ему покинуть тюрьму «Трэйл Блэйзерс», — сказал Эй Смит в эфире NBA Today.
В минувшем регулярном сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых — 37,1. Отметим, действующий контракт Лиллард рассчитан до конца сезона-2024/2025 — опция игрока на $ 48,78 млн.
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