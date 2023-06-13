Никола Йокич стал вторым игроком в истории «Денвера» с 150+ подборами в одном плей-офф
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Сербский звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал всего вторым баскетболистом в истории клуба с 150+ подборами за один розыгрыш плей-офф НБА.
Это ему удалось достичь в пятом матче финальной серии плей-офф с «Майами Хит. Первым это достижение покорилось Майклу Портеру-младшему.
Йокич является лидером финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» по суммарному количеству набранных очков в заключительных четвертях после первых четырёх матчей.
На счету Йокича итого 28 очков в таких игровых отрезках. Отметим, что в список лучших также входят одноклубник Николы разыгрывающий Джамал Маррей (25), игроки «Майами Хит» Данкан Робинсон (23) и Бэм Адебайо (23).
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