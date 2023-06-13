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Никола Йокич был признан MVP по итогам финальной серии НБА

Никола Йокич был признан MVP по итогам финальной серии НБА
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

По окончании матча был выбран MVP финальной серии. Им стал звёздный сербский центровой Никола Йокич.

Как прошёл пятый матч «Денвер» — «Майами»:
«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет
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«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе: 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.

В составе гостей Джимми Батлер набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач.

Общий успех:
Не «просто статистика». Неудержимые Йокич и Маррей сотворили историю в финале НБА
Не «просто статистика». Неудержимые Йокич и Маррей сотворили историю в финале НБА
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