Никола Йокич объяснил, почему он выступает под 15-м номером

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич объяснил, почему он носит 15-й номер.

«Я ношу этот номер с детства. Я всегда был самым пухлым и большим, а майка с 15-м номером была самой большой», — приводит слова Йокича Clutch Points.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал как раз Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.