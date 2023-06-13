10 человек получили огнестрельные ранения во время празднования победы «Наггетс» в НБА

Десять человек получили огнестрельные ранения в Денвере во время празднования победы «Денвер Наггетс» в НБА. Трое человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает CBS.
По сообщениям полиции, подозреваемый также получил ранение и сейчас взят под стражу.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
- 13 июня 2023
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