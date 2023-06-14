Бруссард: я думаю, Йокич уже в топ-20, он выше Баркли, Мэлоуна, Гарнетта и Новицки

Аналитик шоу First Thing First на телеканале FOX Крис Бруссард высказал своё мнение о том, какое место в истории уже занимает звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Я думаю, Йокич уже находится в топ-20 игроков в истории. Он уже выше Чарльза Баркли, Карла Мэлоуна, Кевина Гарнетта, Дирка Новицки, Дэвида Робинсона и Криса Пола», — заявил Бруссард на шоу First Thing First.

Йокич привёл «Денвер» к первому в истории организации чемпионству. В финальной серии сезона-2022/2023 «Наггетс» одолели «Майами Хит» со счётом 4-1. Никола закончил плей-офф, набрав больше всего очков, подборов и результативных передач среди всех игроков, участвовавших в постсезоне. Помимо чемпионства, серб уже имеет два титула MVP.