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Бруссар: Йокич входит в топ-20 игроков НБА за всю историю, он выше Баркли, Гарнетта и Пола

Журналист Fox Sports Крис Бруссар выразил мнение, что звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич входит в топ-20 сильнейших игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, Йокич уже входит в топ-20 всех времён. Он опережает Чарльза Баркли, Карла Мэлоуна, Кевина Гарнетта, Дирка Новицки, Дэвида Робинсона и Криса Пола», — сказал Бруссар в своём подкасте.

Напомним, «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 обыграл «Майами Хит» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и впервые в своей истории завоевал титул чемпионов.

28-летний сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Йокич стал шестым игроком, рождённым за пределами США, которому удалось стать MVP финала.