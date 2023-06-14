Шакил О'Нил — Николе Йокичу: добро пожаловать в «Альянс бигменов», Джокер

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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил обратился к звёздному сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу после победы в финале НБА.

«Добро пожаловать в «Альянс бигменов», Джокер», — написал О'Нил на своей странице в социальной сети. К посту Шакил приложил изображение, на котором представлены величайшие центровые в истории Национальной баскетбольной ассоциации, среди которых сам О'Нил, Карим Абдул-Джаббар, Хаким Оладжьювон, Уилт Чемберлен и Никола Йокич.

Напомним, «Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 94:89 и впервые в истории стал чемпионом, выиграв серию — 4-1. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.