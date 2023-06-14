Сборная Словении встретится с командами Греции, Испании и США в рамках подготовки к ЧМ

Сборная Словении по баскетболу представила календарь товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира по баскетболу — 2023, который состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Расписание опубликовано на сайте Словенской федерации баскетбола.

25 июля — Словения — Китай (Целе, Словения)

2 августа — Словения — Греция (Любляна, Словения)

4 августа — Греция — Словения (Афины, Греция)

8 августа — Словения — Хорватия (Любляна, Словения)

11 августа — Испания — Словения (Малага, Испания)

12 августа — Словения — США (Малага, Испания)

19 августа — Япония — Словения (Токио, Япония).

Впервые в истории чемпионат мира по баскетболу пройдёт сразу в трёх странах — в Японии, Индонезии и на Филиппинах.