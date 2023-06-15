Дуэйн Уэйд намерен инвестировать в команду из женской НБА

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд посетил тренировку команды «Чикаго Скай» из женской НБА. 13-кратный участник Матчей всех звёзд заинтересован в инвестировании команды из родного города.

Во время визита Уэйд встретился с владельцем команды Майклом Альтером и вице-президентом по баскетбольным операциям Энн Кросби, чтобы обсудить потенциальную сделку. Во время тренировки баскетболисток Дуэйн сидел в свитере с символикой чикагской команды. Он выступил с речью перед спортсменками, где рассказал о своём интересе в том, чтобы помочь лиге развиваться.

«Это был отличный день», — сказал Уэйд, выходя из здания.

Баскетболистка «Чикаго» Дана Эванс прокомментировала намерения легенды НБА: «Нам нужно, чтобы больше игроков НБА помогали нашей лиге расширяться. Именно об этом Уэйд говорил с нами. Это было воодушевляюще».