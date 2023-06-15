Байден и Обама поздравили «Денвер» с победой в финале НБА

Президент США Джо Байден опубликовал поздравление, адресованное «Денвер Наггетс», с завоеванием титула НБА по итогам сезона-2022/2023.

«Мои поздравления MVP Николе Йокичу, тренеру Мэлоуну и всей организации «Денвер Наггетс» с первым титулом НБА», — написал Байден в своих социальных сетях.

«Денвер» взял титул, обыграв в серии «Майами Хит» со счётом 4-1. В конце этого или в начале следующего года (визит «Уорриорз» состоялся в январе, визит «Бакс» в ноябре) планируется традиционный визит победившей команды НБА в Белый Дом. Традиция прерывалась во время президентства Дональда Трампа.

Также поздравление оставил экс-президент США Барак Обама.

«Поздравляю «Денвер Наггетс» и потрясающего MVP финала Николу Йокича с первым в истории организации чемпионством», — написал Обама в своих социальных сетях.