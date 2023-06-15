Джермейн Лав покинет «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» не станет продлевать контракт с одним из лидеров команды Джермейном Лавом, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Российский клуб не готов увеличивать сумму контракта 34-летнего игрока, считая его слишком возрастным. Джермейн, в свою очередь, хочет повышения оклада, поэтому ищет новое место работы.

Американский разыгрывающий был лучшим игроком команды по набранным очкам (14,7) и перехватам (1,3) в Лиге ВТБ — 2022/2023. В победном финале Кубка России с «Зенитом» Лав набрал 20 очков. Сезон-2022/2023 он доигрывает в чемпионате Венесуэлы.