Джермейн Лав покинет «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгород» не станет продлевать контракт с одним из лидеров команды Джермейном Лавом, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Российский клуб не готов увеличивать сумму контракта 34-летнего игрока, считая его слишком возрастным. Джермейн, в свою очередь, хочет повышения оклада, поэтому ищет новое место работы.
Американский разыгрывающий был лучшим игроком команды по набранным очкам (14,7) и перехватам (1,3) в Лиге ВТБ — 2022/2023. В победном финале Кубка России с «Зенитом» Лав набрал 20 очков. Сезон-2022/2023 он доигрывает в чемпионате Венесуэлы.
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