Мейерс Леонард провёл мероприятие в Еврейском центре после антисемитского скандала

Центровой «Милуоки Бакс» Мейерс Леонард провёл мероприятие в Еврейском общинном центре после антисемитского скандала, произошедшего с ним два года назад.
«Это была большая ошибка. Я её осознаю. Буду продолжать пытаться её искупить. Мне очень жаль, но я не остановлюсь ни перед чем, чтобы постоянно учиться самому и использовать свой голос, свою платформу и всё, чему я научился, чтобы выступать против ненависти», — приводит слова Леонарда Fox 6.
В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислил центрового.
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