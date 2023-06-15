Сергей Балашов продлил контракт с «Енисеем»

Баскетбольный клуб «Енисей» и российский центровой Сергей Балашов договорились о продлении контракта.
«По прошлому сезону сказал бы так: он прошёл довольно скомкано. Естественно, всегда хочется большего, уверен, что мне удастся исправиться в предстоящем сезоне. Буду стараться проявить себя и принести болельщикам «Енисея» как можно больше побед. Сейчас в межсезонье работаю над броском, физикой и слабой рукой.
То, что приходит новый тренер и будет на 90% новый состав — это очень интересно. Всегда рад, когда выходишь из зоны комфорта, ведь только так можно прогрессировать», — приводит слова Балашова пресс-служба команды.
В минувшем сезоне Сергей Балашов (26 лет, 206 см) вышел на паркет во всех 32 встречах Единой лиги ВТБ, средние показатели за 12 минут игрового времени составили – 4,4 очка, 2,3 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата. Ещё четыре матча баскетболист провёл в составе национальной команды.
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