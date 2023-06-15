Назван игрок, ради которого Грег Попович может заключить новый контракт с «Сан-Антонио»

Известный тренер Грег Попович, работавший с «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года, останется в НБА как минимум ещё на один сезон. Об этом информирует Spurs Talk.
Сообщается, что на решение Поповича не завершать профессиональную карьеру может приход в «Сан-Антонио» французского форварда Виктора Вембаньямы под первым номером драфта.
Контракт Поповича со «Спёрс» истёк после минувшего сезона. Согласно источнику в команде, Поповичу предложат новое соглашение сроком сразу на три года. По его условиям Грег будет получать около $ 14 миллионов в год.
Напомним, в мае Попович специально летал во Францию, чтобы встретиться с Виктором Вембаньямой. Вембаньяма уже заявил, что ему не терпится выиграть чемпионство в составе «Спёрс».
Фанаты «Спёрс» празднуют победу в драфт-лотерее НБА:
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