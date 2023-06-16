Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 15 июня, турнирная таблица
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Завершился первый игровой день чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, проходящий в Словении и Израиле.
Больше всех очков удалось набрать бельгийкам, которые разгромили сборную Израиля со счётом 108:59. Наименее результативным матчем дня стала встреча Франции и Германии, в которой француженки переиграли соперниц со счётом 58:50. Примечательно также, что Греция уступила Черногории – 74:69.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Первый тур группового этапа.
Черногория – Греция 74:69
Италия – Чехия 58:61
Бельгия – Израиль 108:59
Латвия – Испания 67:63
Словакия – Венгрия 67:89
Турция – Сербия 63:71
Великобритания – Словения 76:71
Германия – Франция 50:58
Следующий тур чемпионата Европы пройдёт сегодня, 16 июня.
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