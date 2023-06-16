Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 15 июня, турнирная таблица

Завершился первый игровой день чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, проходящий в Словении и Израиле.

Больше всех очков удалось набрать бельгийкам, которые разгромили сборную Израиля со счётом 108:59. Наименее результативным матчем дня стала встреча Франции и Германии, в которой француженки переиграли соперниц со счётом 58:50. Примечательно также, что Греция уступила Черногории – 74:69.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Первый тур группового этапа.

Черногория – Греция 74:69

Италия – Чехия 58:61

Бельгия – Израиль 108:59

Латвия – Испания 67:63

Словакия – Венгрия 67:89

Турция – Сербия 63:71

Великобритания – Словения 76:71

Германия – Франция 50:58

Следующий тур чемпионата Европы пройдёт сегодня, 16 июня.