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Глеб Шейко перешёл в ПБК МБА

Глеб Шейко перешёл в ПБК МБА
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Лёгкий форвард Глеб Шейко проведёт следующий сезон в ПБК МБА, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Глеб провёл всю свою профессиональную карьеру в системе клуба «Парма». В составе пермяков Шейко стал обладателем Кубка России 2018/2019. В предыдущем сезоне 26-летний баскетболист набирал в среднем 5 очков, 1,2 подбора и 1,1 результативные передачи за 16 минут. Игрок сумел сыграть в 31 матчах.

Контракт рассчитан на два года, сообщает телеграм-канал «Перехват. Канал о Баскетболе».

В минувшем сезоне московский клуб занял пятое место в первом этапе Единой Лиги ВТБ, тем самым отобравшись в группу Б на второй этап, где команда заняла шестое место. В четвертьфинале МБА столкнулся с «Зенитом» и проиграл в серии со счётом 1-3.

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