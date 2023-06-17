ChatGPT выбрал между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
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Чтобы разрешить бесконечный спор о том, кто является величайшим в истории НБА — звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс или легендарный защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, журналисты обратились к искусственному интеллекту ChatGpt, чтобы тот вошёл в роль баскетбольного тренера и выбрал только одного игрока из пары.
«Будучи тренером НБА, если бы мне пришлось выбрать в свою команду лучшего в истории, я бы выбрал Майкла Джордана. Его влияние на игру и ни с чем не сравнимая доминация делают его замечательным выбором.
По большому счёту, выбор между Майклом и Леброном зависит от индивидуальных предпочтений. Они оба великолепны, оба невероятно повлияли на баскетбол», — приводит слова ChatGPT портал Clutch Points.
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