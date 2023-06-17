Крис Хэйнс — о дисквалификации Моранта: не удивляйтесь, если это решение будут обжаловать

Инсайдер Крис Хэйнс поделился тем, как «лагерь» звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта отреагировал на дисквалификацию в 25 игр, а также о несогласии с решением лиги от ассоциации игроков НБА.
«Как отреагировали люди Моранта? Они ожидали примерной такой дисквалификации и приняли все последствия.
Но интересная история начинается с ассоциацией баскетболистов НБА. Они не согласны с решением, считают, что дисквалификация слишком длинная, а также они обеспокоены неназванными условиями, по которым Моранту придётся совершать какие-то действия, чтобы улучшить свой имидж. Похожая ситуация была с антисемитистским скандалом вокруг Кайри Ирвинга, когда помимо дисквалификации игроку нужно было пройти определённые требования.
Не будьте удивлены, если это решение будут обжаловать», — заявил Хэйнс на NBA TV.
- 17 июня 2023
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25
-
06:18
-
05:58
-
05:37
-
05:18
-
03:43
-
01:45
-
01:02
-
00:32
-
00:30
- 16 июня 2023
-
23:38
-
22:55
-
22:45
-
22:17
-
21:42
-
21:29
-
20:58
-
20:00
-
19:26
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:17
-
17:55
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:35