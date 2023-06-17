Крис Хэйнс — о дисквалификации Моранта: не удивляйтесь, если это решение будут обжаловать

Инсайдер Крис Хэйнс поделился тем, как «лагерь» звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта отреагировал на дисквалификацию в 25 игр, а также о несогласии с решением лиги от ассоциации игроков НБА.

«Как отреагировали люди Моранта? Они ожидали примерной такой дисквалификации и приняли все последствия.

Но интересная история начинается с ассоциацией баскетболистов НБА. Они не согласны с решением, считают, что дисквалификация слишком длинная, а также они обеспокоены неназванными условиями, по которым Моранту придётся совершать какие-то действия, чтобы улучшить свой имидж. Похожая ситуация была с антисемитистским скандалом вокруг Кайри Ирвинга, когда помимо дисквалификации игроку нужно было пройти определённые требования.

Не будьте удивлены, если это решение будут обжаловать», — заявил Хэйнс на NBA TV.