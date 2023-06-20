Джей Джей Редик назвал команду, в составе которой лучшие молодые игроки НБА
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик высказал мнение, что в следующем сезоне НБА «Орландо Мэджик» может стать той командой, которая удивит многих.
«Орландо» имеет шанс выйти в плей-офф в следующем сезоне. У них есть два лучших молодых игрока в НБА — Паоло Банкеро и Франц Вагнер», — сказал Редик в подкасте The Old Man and the Three.
НБА. Актуальное:
В минувшем сезоне НБА «Мэджик» завершили борьбу на 13-м месте в Восточной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата игроки «Орландо» одержали 34 победы и потерпели 48 поражений.
Ранее Редик поделился мнением о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который в минувшем сезоне НБА провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата.
Редик — о «Пеликанс» и Зайоне:
Комментарии
- 20 июня 2023
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16
-
09:34
-
09:20
-
07:08
-
06:04
-
00:48
-
00:25
-
00:08
- 19 июня 2023
-
23:34
-
22:39
-
22:22
-
22:05
-
20:51
-
20:36
-
19:52
-
19:38
-
19:21
-
18:59
-
18:30
-
17:50
-
17:49
-
17:32
-
16:53
-
16:18
-
15:10
-
14:52
-
13:44
-
13:10
-
12:25
Партнерский контент