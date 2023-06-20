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Джей Джей Редик назвал команду, в составе которой лучшие молодые игроки НБА

Джей Джей Редик назвал команду, в составе которой лучшие молодые игроки НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик высказал мнение, что в следующем сезоне НБА «Орландо Мэджик» может стать той командой, которая удивит многих.

«Орландо» имеет шанс выйти в плей-офф в следующем сезоне. У них есть два лучших молодых игрока в НБА — Паоло Банкеро и Франц Вагнер», — сказал Редик в подкасте The Old Man and the Three.

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В минувшем сезоне НБА «Мэджик» завершили борьбу на 13-м месте в Восточной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата игроки «Орландо» одержали 34 победы и потерпели 48 поражений.

Ранее Редик поделился мнением о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который в минувшем сезоне НБА провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата.

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