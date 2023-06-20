Окружение Джа Моранта выразило обеспокоенность из-за действий НБА

Окружение звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта выражает обеспокоенность в связи с ситуацией, в которой оказался игрок. Об этом рассказал инсайдер ESPN Тим Макмэн. Напомним, 16 июня НБА объявила об отстранении Моранта на 25 матчей. В мае он был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
«Я косвенно слышал, что Джа и люди, близкие к нему (возможно, люди, ранее близкие к Джа), считают, что НБА хочет до них добраться. То же самое пытаются сделать СМИ», —– сказал Макмэн в подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective.
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