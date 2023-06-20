Кендрик Перкинс: Дрэймонд Грин может поднять «Лейкерс» на вершину

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит побороться за подписание тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, который отказался от опции игрока в контракте с «Голден Стэйт Уорриорз» и станет неограниченно свободным агентом.
«Дрэймонд Грин нужен «Лейкерс»? Абсолютно точно. Особенно с учётом того, что лучший игрок лиги прямо сейчас, Никола Йокич, выступает в Западной конференции, им нужен сильный защитный дуэт, который могли бы образовать Дрэймонд Грин и Энтони Дэвис. Представьте этих двух парней вместе, представьте, сколько мощи Дрэймонд Грин может добавить Энтони Дэвису.
Это помогло бы Дэвису. Ему нужен такой партнёр, который будет заряженным в каждом матче. Я думаю, Грин мог бы поднять «Лейкерс» на вершину. Они всухую проиграли финал конференции, потому что не смогли сдержать Йокича. Если они подпишут Дрэймонда, то у них будет один из лучших защитных дуэтов в истории НБА», – сказал Перкинс в эфире программы Get Up.
Ранее в интернете появилась совместная фотография лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Дрэймонда Грина. Баскетболистов запечатлели во время отдыха в одном из ресторанов Монако.
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