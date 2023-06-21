Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о Майкле Джордане: худший владелец команды в НБА за 15 лет

Эксперт — о Майкле Джордане: худший владелец команды в НБА за 15 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Известный эксперт Ник Райт поделился мыслями о периоде в жизни легендарного Майкла Джордана, когда он был владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». По мнению Райта, этот отрезок подпортил репутацию Джордана в качестве величайшего игрока всех времён.

«Всю мою жизнь, когда речь заходила о Майкле Джордане, величайшем игроке всех времён, многие только и говорили о кроссовках и о том, как круто быть лысым. Но период, когда он был владельцем «Хорнетс», был таким же, как и его игра, когда Скотти Пиппен ещё не был его товарищем по команде: ноль побед в плей-офф.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Серьёзные успехи Леброна и важные драфты для «Сан-Антонио» и «Хьюстона». Уроки истории
Истории
Серьёзные успехи Леброна и важные драфты для «Сан-Антонио» и «Хьюстона». Уроки истории

Так что с баскетбольной точки зрения он худший владелец в лиге за 15 лет. И это надо учитывать. Или мы должны забыть обо всём остальном», — сказал Райт в эфире First Things First.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Успех Джордана:
Майкл Джордан почти в 20 раз увеличил средства, вложенные в «Шарлотт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023