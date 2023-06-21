Эксперт — о Майкле Джордане: худший владелец команды в НБА за 15 лет

Известный эксперт Ник Райт поделился мыслями о периоде в жизни легендарного Майкла Джордана, когда он был владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». По мнению Райта, этот отрезок подпортил репутацию Джордана в качестве величайшего игрока всех времён.
«Всю мою жизнь, когда речь заходила о Майкле Джордане, величайшем игроке всех времён, многие только и говорили о кроссовках и о том, как круто быть лысым. Но период, когда он был владельцем «Хорнетс», был таким же, как и его игра, когда Скотти Пиппен ещё не был его товарищем по команде: ноль побед в плей-офф.
Так что с баскетбольной точки зрения он худший владелец в лиге за 15 лет. И это надо учитывать. Или мы должны забыть обо всём остальном», — сказал Райт в эфире First Things First.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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