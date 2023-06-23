«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму первым общим номером драфта НБА

В ночь на 23 июня в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» начался драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Как и ожидалось, под первым общим номером клубом «Сан-Антонио Спёрс» на нём был выбран французский центровой Виктор Вембаньяма. Рост центрового составляет 221 сантиметр при весе 109 килограммов.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США. Вторым выбирать будет клуб «Шарлотт Хорнетс», а третьим «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.